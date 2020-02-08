جامعة حلوان فى اسبوع .. كلية الطب تناقش رسالة ماجستير عن تأثير المضادات الفيروسية.. وتشارك بقوة في أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم... تفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة

طب حلوان تناقش رسالة ماجستير عن تأثير المضادات الفيروسية

حلوان تشارك بقوة في أسبوع فتيات الجامعات الخامس بالفيوم

افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر للاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة حلوان





ناقشت كلية الطب بـ جامعة حلوان أول رسالة ماجستير بالكلية بعنوان " تأثير المضادات الفيروسية المباشرة علي المظاهر الجلدية للإلتهاب الكبدي الفيروسي المزمن ( ج ) والمقدمة من الباحث الدكتور أسامة محمد أسامة حجازي.









تأتي أهمية هذه الرسالة من كون التهاب الكبد الفيروسي المزمن (ج) مرض عالمي يعاني منه حوالي 130: 150 مليون شخص، وتعتبر المضادات الفيروسية المباشرة تستخدم علي نطاق واسع في مصر في الوقت الحاضر، في الوقت الذي ترتبط فيه عدوي التهاب الكبد الفيروسي (ج) مع العديد من المظاهر الجلدية، حيث أن 17 % من مرضي التهاب الكبد الفيروسي يظهرون مظهرا جلديا واحدا علي الاقل، وقد شملت الدراسة 30 مريضا مصابا بالالتهاب ممن عانوا مظاهر جلدية مصاحبة مثل الصدفية والحكة الكبدية، و الحزاز المسطح.









وقد توصلت نتائج الدراسة الي أن علاج التهاب الكبد الفيروسي المزمن (ج) بالمضادات الفيروسية المباشرة علاج فعال في جميع المرضى الذين يعانون من الحكة الكبدية والصدفية وكذلك معظم المرضى الذين يعانون من الحزاز المسطح، وهو ما يؤكد وجود ارتباط بين وجود عدوى التهاب الكبد الفيروسي المزمن (ج) والمظاهر الجلدية المصاحبة للفيروس.





تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور ممدوح محمود مهدي عميد كلية الطب مناقشًا واالدكتور محمد محمود القصاص أستاذ مساعد الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان مشرفًا والدكتورة ايمان محمد صلاح مدرس الامراض الجلدية و التناسلية وأمراض الذكورة بكلية الطب جامعة حلوان مشرفًا، والأستاذ الدكتور مروة صلاح الدين زكي أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة كلية الطب جامعة عين شمس مناقشًا.









شاركت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة في أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والذي يقام بجامعة الفيوم خلال الفترة من ٣١ يناير وحتي ٦ فبراير ٢٠٢٠.









ومع بداية فعاليات الأسبوع انطلق كرنفال في شوارع محافظة الفيوم تقدمه رؤساء الجامعات ومحافظ الفيوم ليجوب المحافظة إعلانًا عن انطلاق فعاليات الأسبوع.





وقد استطاع وفد جامعة حلوان تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحقيق مراكز متقدمة فى العديد من المسابقات حيث استطاعت حلوان الفوز على المنصورة بنتيجة ٢/٠ في كرة طائرة، وفازت حلوان على السادات بنتيجة 45/10 في كره السلة طالبات، كما فازت حلوان على السويس في كرة الطائرة بنتيجة ٢/٠، ومن المنتظر تحقيق نتائج إيجابية جديدة خلال فعاليات ومسابقات أسبوع فتيات الجامعات الخامس.









شهدت جامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة والدكتورة إيمان حجاج القائم بعمل عميد كلية الصيدلة إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر للاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة الذي نظمه مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة جامعة حلوان تحت عنوان " خطوة علي طريق النجاح " بإشراف الدكتورة فاطمة عبد القادر محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.









ويناقش المؤتمر علي مدار أيامه مجموعة من الموضوعات في العديد من المجالات ومنها الصيدلة المجتمعية والذكاء النفسي وسوء التغذية ومهارات التواصل الإجتماعي والمستحضرات التجميلية ومهارات العرض والبحث العلمي والنانو تكنولوجي في علاج السرطان وتنظيم الوقت بالإضافة الي ورش عمل عن التغذية الطبية وكيفية كتابة السيرة الذاتية