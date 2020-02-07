AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اثنان من أبناء كفر الشيخ يحصدان بطولة المصارعة بـ الجزائر.. صور

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:36 م
اثنان من أبناء كفر
اثنان من أبناء كفر الشيخ يحصدان بطولة المصارعة بـ الجزائر
Advertisements
محمود زيدان
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، فوز اللاعبين أحمد فؤاد بغدودة،  وزن 60 كيلو "روماني" وإبراهيم علي الفراعي وزن 97 كيلو، "روماني" من أبناء مركز شباب بيلا بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا المقامة بالجزائر. 

حقق بغدودة، إنجازًا رياضيًا مبهرًا في هذه البطولة، وحصل علي المركز الأول أفريقيا ببطولة المصارعة بالجزائر يرافقه المدرب العام كابتن ياسر صقر، مدرب منتخب مصر.

وأحرز الفراعي، المركز الأول في هذه البطولة لأول مرة في تاريخه الرياضي، بعد حصوله على بطولة الجمهورية من قبل.

جاءت مشاركة اللاعبين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و بتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ والإشراف الفني لعبد المنعم الكناني وكيل المديرية.


اقرأ أيضا:
اثنان من أبناء كفر الشيخ يحصدان بطولة المصارعة بـ الجزائر.. صور
اثنان من أبناء كفر الشيخ يحصدان بطولة المصارعة بـ الجزائر.. صور
اثنان من أبناء كفر الشيخ يحصدان بطولة المصارعة بـ الجزائر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احتفالًا بـ يوم التطوع .. شباب كفر الشيخ ينظفون الشوارع | صور

وزير الرياضة يهنئ لاعب المصارعة بذهبية بطولة إيطاليا الدولية

أشرف صبحي: الشباب يسطرون أعظم الإنجازات للرياضة المصرية

بحضور المحافظ.. أبو قطفة يتوج بطلا لدوري مراكز الشباب بـ كفر الشيخ..شاهد

وزير الرياضة يهنئ أبطال الدوري العالمي للكاراتيه ويشيد بالنتائج المشرفة

ترشيحاتنا

تعرف على راتب حسن شحاتة الشهري في النجم الساحلي التونسي

محاولات تركية لطمس الهوية.. الثلاثية المقدسة تفجر غضب القطريين

مينامينو السبب | قرار عاجل من كلوب

مذيع قناة الزمالك: هدف الأهلي فى بيراميدز صحيح.. فيديو

مدرب الأهلي السابق يهدد عرش حسن شحاتة في تدريب النجم التونسي

قطار هايبر لوب يصل السعودية.. ينقل الركاب من الرياض إلى أبو ظبي في 48 دقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار الفنانة هبة السيسي في عزاء والدتها بالحامدية الشاذلية.. صور

سكتة قلبية.. لص يتسبب في وفاة سيدة ثلاثينية أثناء سرقتها

أب مصاب بالسرطان يقتل ابنه المراهق.. والسبب مؤلم.. تفاصيل