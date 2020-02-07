اثنان من أبناء كفر الشيخ يحصدان بطولة المصارعة بـ الجزائر.. صور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، فوز اللاعبين أحمد فؤاد بغدودة، وزن 60 كيلو "روماني" وإبراهيم علي الفراعي وزن 97 كيلو، "روماني" من أبناء مركز شباب بيلا بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا المقامة بالجزائر.





حقق بغدودة، إنجازًا رياضيًا مبهرًا في هذه البطولة، وحصل علي المركز الأول أفريقيا ببطولة المصارعة بالجزائر يرافقه المدرب العام كابتن ياسر صقر، مدرب منتخب مصر.





وأحرز الفراعي، المركز الأول في هذه البطولة لأول مرة في تاريخه الرياضي، بعد حصوله على بطولة الجمهورية من قبل.





جاءت مشاركة اللاعبين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و بتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ والإشراف الفني لعبد المنعم الكناني وكيل المديرية.









اقرأ أيضا: