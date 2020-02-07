«ليلة حب» يرفع شعار كامل العدد

أعلنت الشركة المنظمة لحفل "ليلة حب"، الذي بدأ مساء اليوم الجمعة على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، أن تذاكر الحفل قد نفدت بالكامل ، بجميع فئاتها (٣٠٠/٥٠٠/٧٠٠)، ما جعله يرفع شعار كامل العدد.





"ليلة حب" لإحياء ذكرى كوكب الشرق، وأيضًا احتفالًا بمناسبة عيد الحب، وتحييها كل من النجمات "مي فاروق، هلا رشدي، ريهام عبد الحكيم، ريم عز الدين، وماريز لحود" مجتمعات في حفل واحد للمرة الأولى، بقيادة المايسترو محمد عثمان.



