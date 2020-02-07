سؤال ساذج .. فريدة الشوباشي تحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء.. فيديو

وقعت الإعلامية نانسي نور في موقف محرج على الهواء، وذلك عندما وجهت سؤالا إلى الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، قائلة: «لماذا لم تذع قناة الجزيرة المظاهرات التي قام بها العمال في قطر لتأخر رواتبهم؟».





لترد عليه الشوباشي: «ده سؤال ساذج معلش متزعليش مني .. ووسائل الإعلامية القطرية ليس لديها أي أمانة في العرض».



