سؤال ساذج .. فريدة الشوباشي تحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء.. فيديو

وقعت الإعلامية نانسي نور في موقف محرج على الهواء، وذلك عندما وجهت سؤالا إلى الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، قائلة: «لماذا لم تذع قناة الجزيرة المظاهرات التي قام بها العمال في قطر لتأخر رواتبهم؟».
لترد عليه الشوباشي: «ده سؤال ساذج معلش متزعليش مني .. ووسائل الإعلامية القطرية ليس لديها أي أمانة في العرض».
وأكدت الشوباشي، أن النظام القطري بقيادة "تميم" ينفق ثروات الشعب القطري في تدمير الشعب القطري والعربي، موضحة أن التظاهرات التي شهدتها الدوحة للمئات من العمال بسبب تأخر رواتبهم؛ شئ متوقع.
وأوضحت الشوباشي، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن النظام القطري لا يكف عن الإساءة لكل ما هو نبيل، ولتظاهرات العمال في قطر لتأخر صرف رواتبهم التي هي أمر طبيعي.
وقالت الشوباشي: « شيء متوقع.. ولكل ظالم نهاية وتميم يبدد ثروات الشعب القطري في دعم الإرهاب، والإرهاب في العالم العربي بتمويل قطري وتوجيه تركي».
وأكدت الشوباشي؛ أن التواطؤ القطري التركي في دعم الإرهاب لم يعد خافيا على أحد.