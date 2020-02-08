بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخار بفائدة 12%.. برلمانيون: يساهم فى توفير الحد الأدنى من الحياة المعيشية والاستقرار المالي.. بمثابة سند قوي لهم

سمير البطيخي: البنك المركزي وافق علي مقترح عمل شهادات ادخارية

عمرو الجوهري: مراعاة زيادة الفائدة المتغيرة في البنوك لصالح اصحاب المعاشات

حسن السيد: الفترة القادمة تشهد انخفاضا جديدا لسعر الفائدة البنكية



شهدت الآونة الأخيرة خفض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بشكل واضح من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الأمر الذي دفع النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب أن يفكر فى تقديم مقترح الي الدكتور علي عبد العال يضمن به عمل شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات فوق سن الـ60 عامًا، لمدة 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه.

كما أكد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البنك المركزي وافق على المقترح الذي قام بتقديمه بشأن عمل شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات فوق سن الـ60 عامًا، لمدة 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه.

وقال "البطيخي" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه بعد موافقة البنك المركزي جار حصر الأعداد بالتعاون مع وزارة التضامن وتقديم الدراسة اللازمة للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على تبدا البنوك في التعامل في طرح تلك الشهادات فور وضع كافة الضوابط والشروط الخاصة بها.

وأوضح البطيخى في مقترحه، أن نسبة الفائدة بالشهادة لن تقل عن 12 أو 13% كحد أدنى، مؤكدا أن مقترحه يستهدف توفير الحد الأدنى من الحياة المعيشية والاستقرار المالي لأصحاب المعاشات في ظل الظروف الحالية من غلاء وتدني قيمة معاشهم.

ونوه إلى أن مقترحه يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية، وحزمة التشريعات والقرارات والمبادرات التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي تهدف إلى الاهتمام بكبار السن وتقديم كل أنواع الدعم لهم.





وفي المقابل، أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بموافقة البنك المركزي على مقترح النائب سمير البطيخي، بشأن عمل شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات فوق سن الـ60 عامًا، لمدة 10 سنوات، بفائدة 12% بحد أقصى 250 ألف جنيه.





وقال "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن موافقة البنك المركزي على المقترح البرلماني بمثابة انتصار جديد لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاض جديد لسعر الفائدة البنكية وذلك سيؤثر بالسلب على الشهادات الادخارية الخاصة بأصحاب المعاشات.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن فكرة تخفيض الفائدة لتشجيع الشباب على عمل مشاريع جديدة تعود بالنفع عليهم وعلى الدولة ولكن أصحاب المعاشات ليس لديهم القدرة على عمل مشاريع جديدة وبعمل هذه الشهادات الادخارية ثابتة الفائدة لمدة 10 سنوات ستكون بمثابة سند لهم.

وفي السياق ذاته، قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مقترح النائب سمير البطيخي، بشأن عمل شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات فوق سن الـ60 عامًا، لمدة 10 سنوات، بفائدة 12% بحد أقصى 250 ألف جنيه سيكون له مردوده الايجابي بشروط.





وأكد "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أهم هذه الشروط أن تكون مدة هذه الشهادات الادخارية 5 سنوات فقط وليس 10 سنوات مع مراعاة زيادة الفائدة المتغيرة فقط مما لا يشكل ضرر على أصحاب المعاشات.





وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بضرورة تخفيض سن المعاش في شهادات رد الجميل من 65 عامًا لـ 60 عامًا التي أعلنت عنها وزارة التضامن في الآونة الأخيرة حتى يستطيع أن يحصل عليه جميع فئات أصحاب المعاشات.