ائتلاف معلمي مصر: انقذونا.. أزمة الاغتراب الداخلي تأكل رواتبنا الضعيفة.. فيديو

أكدت هبة بلال منسق ائتلاف شباب معلمي مصر بالبحر الاحمر، أن أكبر أزمة تواجه معلمي مصر حاليا هي ازمة المشاكل الادارية ، مثل مشكلة الاغتراب الداخلي.
وقالت بلال خلال ندوة تعليمية نظمها موقع صدى البلد ، أن بعض المعلمين يضيعون رواتبهم الضعيفة في المواصلات في المحافظات ذات المساحة الكبيرة مثل محافظة البحر الاحمر ، حيث أن محافظة البحر الاحمر محافظة طولية المسافة بين كل مدينة و اخرى لا تقل عن ساعة و نصف.
وأضافت بلال : نطالب بإعادة توزيع المعلمين بشكل يراعي حل ازمة الاغتراب الداخلي في جميع المحافظات ، بحيث أن المعلم الذي يتقاضى اجر ضعيف على الاقل لا يتضطر لصرفه على الذهاب للعمل.
وفي الإطار نفسه، قال محمد البيلي منسق ائتلاف شباب علمي مصر بسيناء ، من الممكن أن تعيد الوزارة توزيع المعلمين بشكل يضمن العدالة للجميع ، فلا يصح ان اترك معلم ينعم بالعمل في المدن القريبة لمدة 6 سنوات و اترك زميله يعاني من الاغتراب في المدن المتطرفة.
وقال البيلي : على المسئولين في الوزارة أن يجدوا آلية لجعل عملية توزيع المعلمين تتم بشكل تبادلي ، بحيث تأتي الفرصة للمعلم الذي يعاني من الاغتراب لان يعمل مكان زميله في المدن القريبة كل سنتين على سبيل المثال.
كما طالب البيلي وزارة التربية والتعليم ، بأن توفر الوزارة وسائل انتقال للمعلمين الذين يعملون في مدن بعيدة ويعاني من الاغتراب، مع توفير مقابل مادي او بدل جيد ، وتوفير استراحات لهؤلاء المعلمين.