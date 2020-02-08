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تعليم

ائتلاف معلمي مصر: انقذونا.. أزمة الاغتراب الداخلي تأكل رواتبنا الضعيفة.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 07:45 ص
ائتلاف شباب معلمي
ائتلاف شباب معلمي مصر
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ياسـمين بدوي
أكدت هبة بلال منسق ائتلاف شباب معلمي مصر بالبحر الاحمر، أن أكبر أزمة تواجه معلمي مصر حاليا هي ازمة المشاكل الادارية ، مثل مشكلة الاغتراب الداخلي.

وقالت بلال خلال ندوة تعليمية نظمها موقع صدى البلد ، أن بعض المعلمين يضيعون رواتبهم الضعيفة في المواصلات في المحافظات ذات المساحة الكبيرة مثل محافظة البحر الاحمر ، حيث أن محافظة البحر الاحمر محافظة طولية المسافة بين كل مدينة و اخرى لا تقل عن ساعة و نصف.

وأضافت بلال : نطالب بإعادة توزيع المعلمين بشكل يراعي حل ازمة الاغتراب الداخلي في جميع المحافظات ، بحيث أن المعلم الذي يتقاضى اجر ضعيف على الاقل لا يتضطر لصرفه على الذهاب للعمل.

وفي الإطار نفسه، قال محمد البيلي منسق ائتلاف شباب علمي مصر بسيناء ، من الممكن أن تعيد الوزارة توزيع المعلمين بشكل يضمن العدالة للجميع ، فلا يصح ان اترك معلم ينعم بالعمل في المدن القريبة لمدة 6 سنوات و اترك زميله يعاني من الاغتراب في المدن المتطرفة.
 
وقال البيلي : على المسئولين في الوزارة أن يجدوا آلية لجعل عملية توزيع المعلمين تتم بشكل تبادلي ، بحيث تأتي الفرصة للمعلم الذي يعاني من الاغتراب لان يعمل مكان زميله في المدن القريبة كل سنتين على سبيل المثال.

كما طالب البيلي وزارة التربية والتعليم ، بأن توفر الوزارة وسائل انتقال للمعلمين الذين يعملون في مدن بعيدة ويعاني من الاغتراب، مع توفير مقابل مادي او بدل جيد ، وتوفير استراحات لهؤلاء المعلمين.
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