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توك شو

كمين يفضح الإخواني محمد ناصر وتزييفه لـ إيرادات قناة السويس.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:26 م
تامر الخشاب
تامر الخشاب
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محمد حليم قنديل

تناول الاعلامي تامر الخشاب فى برنامجه "كمين" أكاذيب الإخواني محمد ناصر الهارب وتزييفه لفيديوهات متعلقة بقناة السويس.

 

وأضاف الإعلامي تامر الخشاب خلال برنامجه "كمين" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن هناك إعلاما كاذبا يزيف الحقائق ويشكك المواطنين فى الإنجازات التى تقوم بها الدولة.

 

وتابع الإعلامي تامر الخشاب، أن الإخواني الهارب محمد ناصر أخذ بعض مقاطع الفيديو وبدأ بفحصها على طريقته الخاصة المزيفة وعرضها بطريقة كاذبة تماما عن واقعها.

 

وأوضح تامر الخشاب، أن الإخواني الهارب عرض فيديوهات لم يكملها وأخذ جزءا منها وعلق عليها بطريقة ساذجة ولا صحيحة لكي يثبت ما يريده من كذب.

 

وأشار إلى أن، الخبر الذي عرضه الإخواني الهارب محمد ناصر وقام بتحليله ما هو إلا خبرا مجتزئا ولم يكن كاملا لأن هناك تكملة للخبر وفيه تصريحات هامة لهيئة قناة السويس ولكن أخفاها الإخواني الهارب محمد ناصر لانها ضد كل كلامه.

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