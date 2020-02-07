مهندس بمصنع سيماف: جميع العربات تخضع لاختبارات جودة.. فيديو

قال محمد سمير، مهندس جودة بقسم الاختبارات بمصنع سيماف، إن شركة سيماف في تطور مستمر ويشهد تحديثات بشكل دوري.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتم يقوم بالإشراف على عملية اختبارات الجودة داخل عربات المترو أو عربات الطاقة التي يتم وضعها في مؤخرة القطار وتركز المكيفات والإنارة في كافة عربات القطار.





وكشف محمد سمير، مهندس جودة بقسم الاختبارات بمصنع سيماف أنه يتم إقامة أداء وظيفي للعربة من خلال إيصال الكهرباء ويتم التأكد أن جميع الأجزاء الكهربائية مستقرة ويتم إجراء الاختبارات على مدار 3 أيام.





وأشار إلى أن خطة التطوير تستهدف زيادة معدلات الإنتاج للمصنع من ٣٠٠ عربة، إلى ألف عربة متنوعة سنويًا، إلى جانب تطوير قطاع البحوث والتصميم، ورفع مستوى المهندسين والكوادر الفنية بالمصنع، وتدريبهم خارجيًا وداخليًا.



