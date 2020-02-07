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أخبار البلد

جولة في عدد أخبار اليوم.. الرئيس يتفقد مشروعات تطوير عزبة الهجانة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:57 م
الكاتب الصحفي عمرو
الكاتب الصحفي عمرو الخياط
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صدى البلد
نشرت جريدة أخبار اليوم برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الخياط، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال عدد الغد من الجريدة.

تصدرت صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده لمشروعات تطوير عزبة الهجانة الصفحة الأولى من الجريدة، وجاء في التفاصيل: "أن الرئيس أمر باستقطاع مساحة من إحدى الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة وكذا وجه بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة لتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية".

وخلال العدد كتب عمرو الخياط مقالا هاما تحت عنوان دولة الرعاية عبر الحدود قال فيه :" إن الرعاية العابرة للحدود ليست حالة طارئة أو موسمية بل مبدأ ثابت لدى قيادة الدولة الرعاية المصرية باعتبارها حقا مستداما لكل مصرى بل بندا أصيلا من بنود العقد الاجتماعي المبرم بين المصرى و وطنه، حيث يترسخ الولاء والانتماء مقابل حقوق الرعاية".

ومن أهم الموضوعات التي تناولتها الجريدة ملف حول دور مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، تحت عنوان: "٣٦٥ يوما من الرخاء للقارة السمراء .. مصر رفعت شعار صنع في إفريقيا عام إسكات البنادق".

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