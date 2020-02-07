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رياضة

محمد الشناوي أفضل لاعب في الأهلي خلال يناير

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:33 م
صدى البلد
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نور عادل
توج محمد الشناوي حارس الأهلي تألقه في الفترة الأخيرة مع الأحمر بالحصول على جائزة أفضل لاعب بالفريق في شهر يناير الماضي.

وأعلن الأهلي تتويج الشناوي بالجائزة عبر حساب النادي على "تويتر" بالقول: "أداء رائع لحارسنا خلال يناير استحق عليه نسر الشهر، 6 مباريات 4 منها بشباك نظيفة".

وتألق الشناوي بشكل لافت للنظر مع الأهلي في الفترة الأخيرة بتصدياته الصعبة التي حافظت على نظافة شباكه ومنحته الأفضلية خلال المباريات محليا وأفريقيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري محليا محققا العلامة الكاملة برصيد 39 نقطة من 13 مباراة، بينما تأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وبات على موعد مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا نهاية الشهر الجاري.
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