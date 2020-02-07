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فن

محي وحميد الشاعيري ونجوم الفن في حفل ليلة حب بالمنارة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:41 م
حفل ليلة حب بالمنارة
حفل ليلة حب بالمنارة
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عمرو سيد
انتهت منذ قليل حفل "ليلة حب" والتي أقيمت علي مسرح المنارة بالتجمع الخامس، بحضور كوكبة من نجوم الفن.

حضر الحفل كل من: "محمد محي، حميد الشاعري، سهير المرشدي، حسام حسني، عمرو عبد العزيز، حنان مطاوع وغيرهم". 

"ليلة حب" لإحياء ذكري كوكب الشرق وأيضًا احتفالًا بمناسبة عيد الحب، ويحيها كل من النجمات مي فاروق، هلا رشدي، ريهام عبد الحكيم، ريم عز الدين، وماريز لاحود مجتمعين في حفل واحد لأول مرة، بقيادة المايسترو "محمد عثمان".

من الجدير بالذكر أن الحفل هو الأول ضمن مشروع أطلقه المايسترو "محمد عثمان" يحمل اسم "سهرات ليالي زمان" لإحياء ذكرى عمالقة الطرب في زمن الفن الجميل.
محي وحميد الشاعيري ونجوم الفن في حفل ليلة حب بالمنارة
محي وحميد الشاعيري ونجوم الفن في حفل ليلة حب بالمنارة
محي وحميد الشاعيري ونجوم الفن في حفل ليلة حب بالمنارة
محي وحميد الشاعيري ونجوم الفن في حفل ليلة حب بالمنارة
محي وحميد الشاعيري ونجوم الفن في حفل ليلة حب بالمنارة
محي وحميد الشاعيري ونجوم الفن في حفل ليلة حب بالمنارة
محي وحميد الشاعيري ونجوم الفن في حفل ليلة حب بالمنارة
محي وحميد الشاعيري ونجوم الفن في حفل ليلة حب بالمنارة
محي وحميد الشاعيري ونجوم الفن في حفل ليلة حب بالمنارة
محي وحميد الشاعيري ونجوم الفن في حفل ليلة حب بالمنارة
محي وحميد الشاعيري ونجوم الفن في حفل ليلة حب بالمنارة
محي وحميد الشاعيري ونجوم الفن في حفل ليلة حب بالمنارة
محي وحميد الشاعيري ونجوم الفن في حفل ليلة حب بالمنارة
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