لحظة انهيار الفنانة هبة السيسي في عزاء والدتها.. فيديو

انتهت منذ قليل مراسم عزاء والدة الفنانة هبة السيسي، التي رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضي، وتقدمت هبة قاعة مسجد الحامدية الشاذلية، لـ تتلقى العزاء في والدتها، اليوم الجمعة 7 فبراير، بعد صلاة المغرب.





وانهارت هبة من البكاء بشدة خلال مراسم العزاء، فبدت خلال معظم الأوقات والحزن يتمكن منها ولم تتمالك أعصابها.





وأعلنت هبة السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن موعد ومكان العزاء، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون"... إن شاء الله عزاء والدتي الحبيبة الجمعة بالحامدية الشاذلية بالمهندسين عقب صلاة المغرب".





يذكر أن والدة الفنانة هبة السيسي توفيت الثلاثاء الماضي بعد معاناتها من المرض، وكانت هبة طالبت جمهورها منذ أيام بالدعاء لوالدتها نظرا لدخولها في غيبوبة قبل وفاتها.