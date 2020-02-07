شرائح داخل عقل الإنسان.. خبير اقتصادي: 2030 سيشهد عالما مختلفا تماما

قال المهندس شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن السنوات العشر المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي.





وأضاف دلاور، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عام 2030 سيشهد عالما مختلفا تماما عن ما هو في عام 2020.





وأشار إلى أنه بوجود الذكاء الاصطناعي وبوجود الانترنت فائق السرعة سيكون هناك تطور تكنولوجي في جميع الأمور، موضحا أن قوة رقابة الدولة ستكون قوية للغاية في ظل التطور التكنولوجي.

وكشف الخبير الاقتصادي أنه سيتم وضع شرائح داخل عقل الإنسان وذلك من ضمن الابتكارات الجديدة كما سيتم تحميل ذاكرة المخ على شرائح على أجهزة الكمبيوتر وهناك عدد كبير من التطور التكنولوجي الذي يشهده عام 2030.





وأضاف أن الذكاء الاصطناعي عبارة عن كيفية تعليم الإنسان الآلي ثم كيفية تعميق الإنسان الآلي في اتخاذ قرارات مثل الإنسان، كما يوجد انترنت الأشياء الذي يتحكم في كل شيء عبر الهواء.



