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فن

هنادي مهنى تتألق بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:55 م
هنادى مهنا
هنادى مهنا
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محمد بدران
نشرت الفنانة هنادي مهنى علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة.

وظهرت هنادي بإطلالة شتوية ببلوفر صوف ، واعتمدت على ماكياج هادئ في الصورة، وتركت شعرها منسدلا بطريقة مميزة.

ويُعرض حاليا للفنانة هنادي مهنا فيلم بنات ثانوي في جميع دور العرض، وهو بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، محمد مهران، هدى المفتي، مايان السيد، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.


وشاركت هنادي مهنى خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، حيث جسدت من خلاله شخصية "أمل" وتعيش قصة حب مع بطل العمل.

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هنادي مهنى تتألق بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد
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