رهبنة الآباء اليسوعيين تختتم مؤتمرها السنوي بمدرسة العائلة المقدسة

اختتمت رهبنة الآباء اليسوعيين اليوم الجمعة مؤتمرها السنوي، الذى أقيم على مدي يومين، وذلك بمدرسة العائلة المقدسة بالفجالة.





حضر فعاليات المؤتمر عدد من الآباء اليسوعيين، حيث يهدف المؤتمر إلي مناقشة أحد الموضوعات الروحية وتناول كافة وجهات النظر من خلال المشاركات التى قام بها المشاركون.





وتضمن اليوم الأول صلاة الذبيحة الإلهية، ولقاء أخبارنا، فيما تضمن اليوم الثاني من المؤتمر الموضوع الذي يتم معالجته، واختتم المؤتمر بصلاة القداس الإلهي.





وكان صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قد استقبل وفد هيئة الأعمال الشرقية بفرنسا برئاسة مونسنيور باسكال مدير الهيئة، والوفد المرافق له.





رافق صاحب النيافة مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الوفد، لزيارة بعض المشروعات بالإيبارشية فى أماكن مختلفة.