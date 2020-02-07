توزيع جوائز ماراثون "مصر أمان" بالأقصر .. صور

اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الجمهورية نصف ماراثون سيدات ورجال على مسافة 21 كيلو مترا الذى اقيم اليوم فى نسخته الثانية بمعبد حتشبسوت نتائج البطولة فى الحفل الختامي الذى اقيم بمركز شباب البعيرات.





وكان قد انطلق الماراثون تحت شعار "مصر امان" بحضور اللواء علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر ،والدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوي واحمد حمزه مدير البطولة ورئيس اللجنة الفنية للاتحاد بالأقصر والقيادات الأمنية ومندوبو الأندية والمحكمين ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر.





شارك بالماراثون 270 رياضيا، على ثلاث مراحل الاولى 3 كيلو مترات بـ70 متسابقا فازت من النساء فاطمة مصطفى عبد الباسط ، واسراء محمد ابراهيم القرنة وزينب عبد الرحيم عبد الجليل من أبناء أسوان.





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وفى نفس المرحلة رجال احمد مصطفى عبد الجليل واحمد محمد حمزة ومحمود احمد طايع وثلاثتهم يمثلون القرنة.





وفى مرحلة 10 كيلو مترات التى اشترك بها بـ 80 متسابقا فاز "رجال" جابر النادى حسن من أبناء أسوان ورفاعى محمد محمود وعصام عبد الحميد العادلى ، اما سيدات المرحلة فقد فازت دينا ماهر زملى بالمركز الأول النادى الأهلى ، ونورما اسامة عبد الله بالمركز الثانى ، واميمة محمد نور من نادى أبناء أسوان.





وفى 21 كيلو مترا التى إشترك بها بـ 120 لاعبا فازت جهاد مصطفى عبد الجليل من نادى الزمالك وعلا صديق نصر الدين وايه محمد يوسف من نادى الزمالك أيضا، وفاز رجال نفس المرحلة سيد مرزوق سمير النادى الاهلى ومصطفى شغهيم عبد العزيز واحمد السيد احمد يونس .