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توك شو

زوج كارمن سليمان يسخر منها: فتى أحلامها فريد شوقي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:58 م
كارمن سليمان وزوجها
كارمن سليمان وزوجها
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عبد الخالق صلاح
قالت الملحن مصطفى جاد، زوج المطرب كارمن سليمان، إنه لم يدرس الموسيقى ولكنه خريج كلية الآداب قسم التاريخ؛ موضحا أنه اكتشف بالصدفة أنه يجيد التلحين عندما تمكن من تلحين أغنية لأحد اصدقائه. 

وأضاف خلال استضافتهما في برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، تقديم «منى الشاذلي»، أنه اعتمد استكمال الدراسة عبر الانترنت؛ ناصحا الشباب أن يتجه إلى العمل الذي يحبه.

وأوضح جاد، أنه لم يكن يعرف زوجته قبل أن يراها، وعندما عرض عليها أدت أمامه أحد الأغنيات شعر أن قلبه هو الذي يغني وقال في نفسه «دي هتبقى مراتي». 

ومن جابنها قدمت كارمن أغنية لزوجها؛ مؤكدة أنها أغنية من أحد أفلام فريد شوقي؛ لـ يرد زوجها ساخرا : «فريد شوقي فتى أحلام مراتي». 
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