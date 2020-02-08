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ثقافة

جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع احتفالية ذكرى كوكب الشرق.. صور

السبت 08/فبراير/2020 - 05:17 ص
جمهور أوبرا دمنهور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع احتفالية ذكرى كوكب الشرق
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جمالات الدمنهوري
اختتم مسرح دار أوبرا دمنهور الإحتفالية التى أحيتها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، في ذكرى رحيل "كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم" تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر،رئيس دار الأوبرا المصرية.

وتمت الإحتفالية على فاصلين بدء الفاصل الأول بموسيقى انت عمرى أداء عازف القانون على الخبيرى، شدت فنانة الأوبرا غرام رأفت بأغنية "مدام تحب بتنكر ليه"، "أروح لمين"، و اختتمت فنانة الأوبرا ريم كمال الفاصل الاول بأغنيات "حبيبى يسعد اوقاته"، "اغدا ألقاك".

وشدت بالفاصل الثانى فنانة الأوبرا يمنى حسن بأغنية "الحب كله" تلتها فنانة الأوبرا مروة حمدى التى اختتمت الحفل بأغنية "فكرونى" حيث شهدت الإحتفالية حشد كبير من الجمهور المحب لسيدة الغناء العربي.



ولاقت الإحتفالية استحسان الجمهور وتفاعل مع الفقرات الغنائية التى شهدت تصفيق حاد طول تقديم الفقرات وطالب الجمهور المطربتان" يمنى حسن ومروة حمدى "بإعادة غناء  اغانى سيدة الغناء العربي ام كلثوم وخاصة اغنيتى "الحب كله وفكرونى".

يذكر أن سيدة الغناء العربي أم كلثوم ولدت في 31 ديسمبر 1898 في قرية "طماي الزهايرة" التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، اسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي، حرص والدها على تعليمها فى الكتاب وحفظت القرآن الكريم.

وكان والدها يعمل منشد ويعلم أخاها الغناء فيذهب معه فى الاحتفالات فسمعتهم أم كلثوم، وغنت لأبيها ما تعلمته فأعجب الأب بصوت ابنته وجعلها تشاركهم فى العمل، ليبدأ مشوارها الفنى فى سن الثانية عشر بإتقان فن الإنشاد وتحيى الاحتفالات، بعدها أصبحت حياتها الفنية مليئة بالأعمال المميزة سواء أغاني أو أفلام، ورحلت عن عالمنا في 3 فبراير عام 1975.

جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع احتفالية ذكرى كوكب الشرق.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع احتفالية ذكرى كوكب الشرق.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع احتفالية ذكرى كوكب الشرق.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع احتفالية ذكرى كوكب الشرق.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع احتفالية ذكرى كوكب الشرق.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع احتفالية ذكرى كوكب الشرق.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع احتفالية ذكرى كوكب الشرق.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع احتفالية ذكرى كوكب الشرق.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع احتفالية ذكرى كوكب الشرق.. صور
جمهور أوبرا دمنهور يتفاعل مع احتفالية ذكرى كوكب الشرق.. صور
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