صلاح عبد الوهاب: الملصق المروري يتم وضعه على جميع أنواع المركبات عدا الدراجات النارية

قال اللواء صلاح عبد الوهاب مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور الأسبق، إن الملصق المروري الإلكتروني سيتم وضعه على جميع أنواع المركبات والسيارات ما عدا الدراجات النارية.





وأضاف اللواء صلاح عبد الوهاب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الملصق المروري هو أحد عناصر التطوير للمنظومة المرورية الذي تقوم به وزارة الداخلية.





وتابع مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور الأسبق، أن الملصق الورقي الذي كان يلصق قديما على زجاج السيارات لم يكن به إلا تاريخ انتهاء الرخصة ولم يكن له أي فائدة أخري.





وأوضح اللواء صلاح عبد الوهاب، أن الملصق المروري الإلكتروني هو عبارة عن شريحة إلكترونية يتم برمجتها وتشفيرها بواسطة إدارة المرور ويتم تركيبها لجميع أنواع المركبات.





وأشار إلى أن، يتم صرف هذا الملصق عند تجديد رخصة السيارة أو الترخيص لأول مرة أو عند نقل القيد من وحدة مرور إلي أخري.