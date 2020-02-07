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رياضة

منتخب مصر للصالات يتأخر بثلاثية أمام المغرب في نهائي أمم أفريقيا.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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نور عادل
تأخر منتخب مصر لكرة الصالات بثلاثة أهداف دون رد أمام نظيره منتخب المغرب في الشوط الأول من نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مدينة العيون المغربية والمؤهلة لمونديال ليتوانيا.

وشهدت المباراة تفوقا كبيرا من المنتخب المغربي، بالإضافة إلى تصدي الحارس محمود شوبير إلى عدد من الفرص الخطيرة لمنتخب المغرب.

وتأهل منتخب فراعنة الصالات إلى نهائى بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا فى المغرب وذلك بعد التغلب على منتخب ليبيا بنتيجة 5-3 وموزمبيق 3-2 أمام غينيا بنتيجة 9-0 وأنجولا.

وضمت بعثة فراعنة الصالات كلا من: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.

وتأهل منتخب فراعنة الصالات بقيادة هشام صالح الى نهائيات كأس العالم المقرر إقامته فى ليتوانيا العام الجارى.



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