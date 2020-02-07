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رياضة

لاعب الزمالك السابق: فيريرا قالنا انتوا مبتعرفوش تلعبوا كورة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:07 م
جوزفالدو فيريرا
جوزفالدو فيريرا
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إسماعيل محمود
تحدث صالح موسى، لاعب نادي الزمالك السابق، عن أهم ذكرياته مع نادي القلعة البيضاء، في الفترة التي قضاها بقميص الزمالك.

وقال صالح موسى في تصريحات تليفزيونية:"لم ألعب كثيرًا في أول فتراتي مع نادي الزمالك، وفي أول مباراة لعبتها، رحل المدير الفني عن الفريق، لذا طالبت الإدارة بالرحيل على سبيل الإعارة، لكنهم رفضوا ذلك الأمر.

وأضاف صالح موسى:"جميع اللاعبين كانوا متعلقين بشدة بفيريرا، وفي أول محاضرة له مع اللاعبين، قال لنا "انتو مبتعرفوش تلعبوا كورة"، كان مدرب كبير باسم مرموق، لذا احترمنا كلامه، كان يعرف كيفية التعامل مع اللاعبين وبالأخص اللاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق بصفة أساسية."

يذكر أن جوزفالدو فيريرا، قاد نادي الزمالك للفوز ببطولة الدوري المصري موسم 2014-2015.
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