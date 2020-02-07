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توك شو

على طريقة ميسي وصلاح.. كارمن سليمان تحرز هدفا عالميا .. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:08 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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عبد الخالق صلاح
عرضت الإعلامية منى الشاذلي مقطع فيديو للمطربة كارمن سليمان وهي تلعب كرة القدم وتحرز هدفا على طريقة ميسي وصلاح - على حد تعبيرها. 

وقالت كارمن؛  خلال استضافتها وزوجها في برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، تقديم «منى الشاذلي»، أنها تذهب مع زوجها الملحن مصطفى جاد واصدقائه أثناء لعبهم كرة القدم وتقوم بالتعليق على المباريات.

ومن جانبه قال الملحن مصطفى جاد، زوج المطرب كارمن سليمان، إنه لم يدرس الموسيقى ولكنه خريج كلية الآداب قسم التاريخ؛ موضحا أنه اكشف بالصدفة أنه يجيد التلحين عندما تمكن من تلحين أغنية لأحد اصدقائه. 

وأضاف خلال استضافتهما مع «منى الشاذلي»، أنه اعتمد استكمال الدراسة عبر الانترنت؛ ناصحا الشباب ان يتجه الى العمل الذي يحبه.

وأوضح جاد، أنه لم يكن يعرف زوجته قبل ان يراها، وغنت امامه احدى الأغنيات وشعر أن قلبه هو الذي يغني وقال في نفسه «دي هتبقى مراتي». 
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