موجة من الأمطار الغزيرة تضرب المدن الساحلية بالبحيرة

ضربت قبل قليل موجة من الأمطار بدأت غزيرة على المدن الساحلية بمحافظة البحيرة وخفيفة على باقى المدن مما تسبب فى غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.





ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الأمطار أول بأول خاصة بمحيط المدارس والطرق المؤدية إليها لتذليل العقبات وللتيسير على أبنائنا الطلاب بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩م يوم الأحد الموافق ٩ فبراير الجاري.





وشدد المحافظ على التدخل فورا لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين وحلها واستمرار العمل على مدار الساعة وتواجد كافة المسئولين وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار والتواجد المستمر على مدار الساعة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى لرفع تراكمات المياه ومتابعة أعمدة الإنارة ومحطات الصرف أولا بأول.





كما وجه المحافظ بفصل التيار الكهربائى عن جميع أعمدة الكهرباء بالشوارع كإجراء احترازى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وأبنائنا الطلاب واستمرار إيقاف كافة المعديات النهرية لحين تحسن الأحوال الجوية ومتابعة تراخيصها والتأكد من توافر كافة الاشتراطات ووسائل الأمان .



