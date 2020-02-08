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أخبار البلد

اليوم.. دورة تدريبية لتنمية مهارات 30 عاملا بالوجه القبلى

السبت 08/فبراير/2020 - 02:38 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
ينظم المركز دورة تدريبية جديدة عن تنمية المهارات والخبرات في مجال التنمية الاقتصادية والتكتلات الاقتصادية لعدد 30 متدرب من العاملين بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا ويحاضر فيها خبراء من وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي، وذلك اليوم السبت بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة. 

 ويواصل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم،السبت تنفيذ الجزء الاول من دورة قادة المستقبل للاسبوع الثالث علي التوالى. كما ينظم المركزالاسبوع القادم دورتين جديدين هما التخطيط المحلي المتطور ومتابعة تنفيذ المشروعات للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط والادارات الهندسية الأرشفة والفهرسة الإلكترونية والميكروفيلم اضافة الى دورة في اللغة الانجليزية ويستفاد من هذه الدورات 121 متدربًا. 

 يذكر أنه احتفل مركز التنمية المحلية الخميس الماضي ، بإنتهاء دورتين خلال الاسبوع الحالى من الخطة التدريبية بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام وهما دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات تكافؤ الفرص بالمحافظات ، ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد اراضى الدولة والتخطيط العمرانى استفاد منها 94 متدربًا .
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