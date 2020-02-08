حصل على المركز الاول في بطولة القناة.. قصة ابو لبهان مؤسس رياضة رفع الأثقال بدمياط

أاطلق عليه مؤسس رياضة رفع الاثقال بدمياط أنه محمود ابو لبهان" الشهير" بإبراهيم أبو لبهان" ولد فى ٢٦ يونيو عام 1911 بمدينة دمياط بحى الشرباصى .





"علاقته برياضة رفع الأثقال"

كان صديق البطل العالمي "مختار حسين" فى دمياط منذ طفولته قبل ممارسة رياضة رفع الأثقال، ثم انتقل البطل "ابراهيم ابو لبهان " إلى القاهرة وعمل بها.





وكان يلتقي بصديقه البطل العالمي "مختار حسين" بنادى "بوكلينى" الذي أصبح نادى البطل العالمي " مختار حسين " حاليا بشارع عماد الدين بالقاهرة وذلك فى أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينات، وتعلم وتدرب بهذا النادى رياضة رفع الأثقال مع صديقه ثم عاد "ابراهيم ابو لبهان"الى دمياط واستقر بها، وقام بنشر هذه الرياضة بمحافظة دمياط.





"إنشاء نادى لرفع الاثقال بدمياط"

درب ابولبهان أصدقائه وزملائه والكثير من الشباب فى ذلك الوقت على هذه الرياضة،كانت تلك الرياضة جديدة من نوعها علي الدمايطة ومنذ ان بدا لبهان في نشرها واجتذاب الدمايطة للممارستها اعجب بها الدمياطة وزاد الاقبال عليها من قبل الشباب وهنا جاءت الي لبهان فكرة انشاء نادى لممارسة رياضة رفع الاثقال وانشا ناديا فى حى الشرباصى أطلق عليه نادى " العلم المصرى" لرفع الأثقال، وفى هذه الأثناء كانت دمياط تتبع منطقة القناة لرفع الأثقال، وشارك فى جميع بطولاتها.





"بطولاته "

حصل على المركز الأول في بطولة القناة وكان دائم الانتقال ما بين القاهرة ودمياط لنقل الجديد والحديث فى هذه الرياضة من خلال البطل العالمي "مختار حسين" كما شارك فى بطولات المملكة المصرية وقتها وحقق العديد من الإنجازات، وبدأت رياضة رفع الأثقال تنتشر على يديه فى العديد من الأندية ومنها: نادى " البلدية" ونادى "البوليس" ونادى " البطراوى" ونادى " المعمار" حتى انتشرت هذه الرياضة فى جميع أنحاء المحافظة وبصفة خاصة " فارسكور".





"تلاميذه بدمياط"

تخرج على يديه ابطال كاول جيل فى رفع الأثقال ومنهم "محمد الرفاعى"، و"السيد توفيق"، و" محمد البطراوى" وتوالى تخرج الأبطال فى الأجيال اللاحقة ومنهم "عطية الاشوطى" و"محمد صالح" ونجله " محمد ابو لبهان" و"ابراهيم جبريل" و"محسن بحيرى" و"رضا البطوطى" و"مصطفى اللوزى" و"محمد الطنطاوى" و" ابراهيم الغزلاني".





وتقول الدكتورة منه ابو لبهان، حفيدة البطل ابولبهان ، ان والدها محمد ابولبهان هو ايضا من تلاميذ جدى رحمه الله عليه وحتى يومنا هذا هناك الكثير من الابطال من تلاميذة في رياضة رفع الاثقال من ابناء دمياط المشهورين وفخورة جدا بان جدى من قام بنشر رباضة رفع الاثقال بدمياط وعرفت للدمايطه عن طريقة .





وأضافت، أن أبطال رياضة رفع الأثقال بدمياط هم ثمرة تأسيس رياضة رفع الأثقال بمحافظة دمياط، والذى قام بتأسيسها البطل "ابراهيم ابو لبهان" رحمة الله عليه كاول رياضى لرفع الأثقال بمحافظة دمياط حتى أصبحت محافظة دمياط علم من أعلام رياضة رفع الأثقال.



