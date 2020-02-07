حاولت الانتحار.. أسما شريف منير تحدث ضجة على السوشيال ميديا

برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية.

وكان أبرز التصريحات التي أثارت الجدل لـ أسما شريف منير، كشفها عن محاولة الانتحار بسبب الهجوم عليها بعد أزمة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، بعدما وصفت بعض آرائه بالمتطرفة، مشيرة إلى أن الهجوم أحدث لها ربكة وصلت إلى محاولة الانتحار.

وأضافت أسما شريف منير، أن هناك أشخاصا كثيرة هاجموها فى قضية الشيخ الشعراوي ولكنها لم تكن تقصد أن تتحدث فى أي شئ ضد الشيخ الشعراوي.





وتابعت أسما شريف منير، أنها بعد أزمة الشعراوي تعلمت أنها لا تتحدث فى الدين أو السياسة مرة أخرى نظرا للهجوم الشديد الذي واجهته من الكثيرين.





وأوضحت أسما شريف منير، انها لم تستطع مواجهة الهجوم الذي وجه اليها بعد قضية الشعراوي وأغلقت الفيس بوك كرد فعل طبيعي يفعله أي شخص يشعر بهجوم شديد له عبر السوشيال ميديا.





وأشارت إلى أنها، اعتذرت كثيرا للمتابعين على السوشيال ميديا بعد قضية الشعراوي، مضيفة أنها بكت كثيرا بعد ذلك الهجوم.