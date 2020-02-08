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حوادث

ضبط 13 طن سكر تموينيًا بمصنع عسل أسود في دمياط

السبت 08/فبراير/2020 - 12:00 ص
سكر تمويني
سكر تمويني
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محافظات زينب الزغبي
تمكن قسم مباحث التموين بدمياط برئاسة الرائد احمد عبدالباقي رئيس مباحث التموين بدمياط خلال حملة امنية من ضبط  13 طن سكر تموينيا داخل مخزن بأحد العقارات بقرية كفر ميت ابوغالب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط؛ وذلك لاستخدامها في صناعة العسل الأسود داخل أحد المصانع المخصصة لذلك الغرض.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التموين معلومات سرية تفيد قيام  المدعو "م. ع" بالاشتراك مع مالك العقار المدعو "ر .ع " بتخزين كميات كبيرة من السكر التموينى وبيعها لاحد مصانع إنتاج العسل الأسود بعد جمعها من منافذ بيع السلع التموينية. 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1535 جنح مركز شرطة كفر سعد، وبالعرض علي النيابة العامة؛ أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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