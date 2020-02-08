اليوم.. نظر دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، اليوم، نظر الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح.









وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرا تري الحكم فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بتشكيل 《لجنة الوقاية من الفساد》 وتحديد اختصاصاتها إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.