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مدير الجودة بشركة سيماف: نستخدم أعلى المواصفات في طلاء عربات القطار بدون ملوثات.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال المهندس أشرف عبد العظيم، مدير قطاع الجودة في مصنع سمياف، إنه يتم استخدام أعلى مواصفات لدهان عربات القطار بدون ملوثات صديقة للبيئة وذات جودة عالية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العمال يرتدون مهمات الأمان والسلامة حتى يتم المحافظة على الرئة والعين خلال عملية العمل داخل مصنع سيماف.

وكشف المهندس أشرف عبد العظيم، مدير قطاع الجودة في مصنع سمياف، أنه يضع طلاء العربية في ظروف معينة من خلال درجات الحرارة والرطوبة حتى يكون التصاق الطلاء بشكل كبير.

ومصنع سيماف تبلغ مساحته ١٥٠ ألف متر مربع، ويضم ٣٦ منشأة صناعية، وبه بنية تحتية للسكك الحديدية، بطول ١٥ كم، مرتبطة بالشبكة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب منطقة مجهزة لتنفيذ الاختبارات والتسليم.
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