حبس عصابة سرقة السيارات بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين عصابة لسرقة السيارات بدائرة القسم.









وكشفت التحقيقات أن المتهمين نفذا ٥ حالات لسرقة سيارات، وعثر بحوزتهما على كارنية ضابط شرطة لتسهيل مروره من الأكمنة .





ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين مفادها أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع "وكذا ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب " كسر الزجاج " .





وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما حال تواجدهما بمنطقة المعراج في المعادي الجديدة دائرة القسم ، مستقلان سيارة ، وعثر بحوزة المتهمين كارنية صادر من وزارة الداخلية.





وبالكشف الفني على اللوحات المثبتة على السيارة؛ تبين أنها خاصة بسيارة أخرى ومبلغ بسرقتها .





وبمواجهتهما أقرا بأن السيارة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وقاما بسرقة اللوحات المعدنية المضبوطة؛ بقصد تثبيتها على السيارة لعدم الاستدلال عليهما.





وأضاف المتهمان بسرقة الكارنية المضبوط بحوزته من داخل سيارة حال توقفها بمنطقة 6 أكتوبر أول/ جيزة ، وقيامه بتثبيت صورته الشخصية عليه بقصد انتحال صفة رجل شرطة لتسهيل مروره من الأكمنة .





وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بأسلوب " المفتاح المصطنع " ، وكذا ارتكاب عدد 5 حوادث سرقة من داخل سيارات بأسلوب " كسر الزجاج " .



