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محافظات

وصول 5000 كارت فيزا تكافل وكرامة في الأقصر

السبت 08/فبراير/2020 - 12:01 ص
وصول 5000 كارت فيزا
وصول 5000 كارت فيزا تكافل وكرامة في الأقصر
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شمس يونس
أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، عن وصول 5000 كارت فيزا تكافل وكرامة للمواطنين بالمحافظة، وتم إرسالهم إلى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والمدن؛ لتسليمها للمواطنين بالوحدات الإجتماعية.

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وأوضح أن ذلك جاء بعد عرض كشوف بأسماء من لهم "فِيَز" علي لجان المساءلة المجتمعية وهي لجان تم تشكيلها بناء على تعليمات وزارة التضامن الاجتماعى للتأكد من أحقية المواطنين لاستلام كروت الفيزا، وبعد الموافقة يتم تسليم الفيز، وتسلم محاضر تلك اللجان إلى الادارات الاجتماعية.

وأضاف أن استحقاقات برنامج تكافل استحقاقات أسرية وتستخرج الفيزا باسم الزوجة ويشترط لاستلامها حضور الزوج والزوجة معًا، أما فيزا برنامج كرامة فهي استحقاق شخصي ولا يتم دفع أى رسوم تحصيل عند استلام الفيزا .
وفى حال وقوع أي تجاوزات يتم الاتصال بمدير الادارة الاجتماعية لاتخاذ اللازم تجاه المخالفين.
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