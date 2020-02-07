مدير التخطيط بـ سيماف: جميع خطوات تشطيب عربات القطارات مطابقة للمواصفات العالمية

قالت المهندسة زينب مبروك مديرة إدارة تخطيط الإنتاج بمصنع سيماف ، إن جميع خطوات تشطيب عربات القطارات بمصنع سيماف مطابقة للمواصفات العالمية.





وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إمكانية المنافسة مع المنتجات العالمية متاحة في ظل امتلاك مصنع سيماف عددا من المعدات الحديثة.





وتابعت زينب مبروك أن 40% من المهندسين في مختلف قطاعات مصنع سيماف من السيدات.





وأوضحت أن المصنع به ورشة خاصة بتشطيب عربات الركاب والتي تبدأ بعد الدهان وتنقسم إلى تشطيب داخل وأسفل العربة.



