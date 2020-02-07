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مدير التخطيط بـ سيماف: جميع خطوات تشطيب عربات القطارات مطابقة للمواصفات العالمية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت المهندسة زينب مبروك مديرة إدارة تخطيط الإنتاج بمصنع  سيماف، إن جميع خطوات تشطيب عربات القطارات بمصنع سيماف مطابقة للمواصفات العالمية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إمكانية المنافسة مع المنتجات العالمية متاحة في ظل امتلاك مصنع سيماف عددا من المعدات الحديثة.

وتابعت زينب مبروك أن 40% من المهندسين في مختلف  قطاعات مصنع سيماف من السيدات.

وأوضحت أن المصنع به ورشة خاصة بتشطيب عربات الركاب والتي تبدأ بعد الدهان وتنقسم إلى تشطيب داخل وأسفل العربة.

وأشارت إلى أن العربة تتكون من عدد من الغرف منها غرفة توليد القوة ، وغرفة التحكم، وغرفة الحارس، وغرفة الفرامل، دورة المياه، غرفة العفش وبها الإنذار والإطفاء.
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