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منوعات

بيلموا النقطة.. رسالة من عروسين تثير سخرية رواد مواقع التواصل.. شاهد

السبت 08/فبراير/2020 - 01:15 ص
رسالة غريبة من عروسين
رسالة غريبة من عروسين تثير موجة انتقادات على مواقع التواصل
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هدير علاء
واجه عروسان موجة من السخرية والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بعد أن طلبا من المعارف والأصدقاء، الذين لم يتلقوا دعوة إلى حفل زفافهما في الأساس، أن يقدما لهما مبالغ مالية كهدية كي يتمكنا من قضاء شهر العسل الذي يحلمان به.

وجاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن العروسين، اللذين لم يتم الكشف عن هويتهما أو جنسيتهما، قاما بإرسال رسالة غريبة للأشخاص الذين لم تتم دعوتهم لحضور حفل الزفاف، أوضحا فيها أن السبب وراء عدم تلقيهم دعوة ليس شخصيًا، لكن الأمر يرجع إلى أن المكان المخصص لإقامة مراسم الزفاف ببساطة "لا يتسع للجميع".

ووعد العروسان هؤلاء الأشخاص بأنه على الرغم من أنهم لن يكونوا متواجدين في الحفل، إلا أنهما سيحرصان على تذكرهم أثناء عقد القران، وأنهم سيكونون في "القلب".

وفي نهاية الرسالة كانت هناك إشارة إلى أن العروسين "يقبلان النقود" لمساعدتهما على قضاء "شهر عسل جميل".

وتمت مشاركة لقطة لهذه الرسالة على موقع "Reddit"، وكانت مصحوبة بتعليق ساخر جاء فيه "أرسلنا إليك هذه البطاقة، لذا أرسل لنا النقود".

ولاقى هذا المنشور تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد، الذين انتقدوا تصرف العروسين ووصفوه بـ"الوقح" و"غير المقبول".
بيلموا النقطة.. رسالة من عروسين تثير سخرية رواد مواقع التواصل.. شاهد
بيلموا النقطة.. رسالة من عروسين تثير سخرية رواد مواقع التواصل.. شاهد
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