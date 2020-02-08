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اقتصاد

9.7 مليار جنيه إجمالي تداولات البورصة الأسبوع الماضي

السبت 08/فبراير/2020 - 01:48 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن إجمالي قيم التداول والذي بلغ 7ر9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي من خلال تداول 796 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية.


وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 2ر67% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 5ر23% والعرب على 4ر9% بعد استبعاد الصفقات.


ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 4ر76 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 7ر36 مليون جنيه.


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