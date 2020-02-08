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حوادث

حبس 3 أشخاص لسرقتهم أغطية بالوعات الصرف الصحي في مدينة نصر

السبت 08/فبراير/2020 - 04:00 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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عمرو خليفة
قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس 3 اشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بدائرة القسم.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط واحضار متهم رابع وتقديمه للنيابة فى نفس الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد إحدى السيارات وبصحبته (5) أشخاص بالشروع فى سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد مرتكبى الواقعة وهم (4 أشخاص "محددين").

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبط 3 منهم، بحوزة أحدهم (زى فسفورى اللون "خاص بالعمال")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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