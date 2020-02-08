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برلمان

برلمانية تكشف 5 أسباب أدت لارتفاع الطلاق خلال عام 2019

السبت 08/فبراير/2020 - 07:01 ص
الطلاق
الطلاق
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حسن رضوان
كشفت غادة عجمي عضو مجلس النواب، عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال عام 2019، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 5 أسباب أدت إلى هذا الارتفاع في معدلات الطلاق.

وأكدت "عجمي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الأسباب هي تزويج الشباب قبل سن الـ 18 سنة، حيث أن الشباب قبل هذا السن الذي حدده القانون يكون غير مسؤولين وغير مؤهلين لتحمل المسؤولية التي تنتج عن الزواج.

وأوضحت النائبة أن من أهم الاسباب أيضا التي كانت سببًا في ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، هي عدم وجود حملات توعية للمواطنين تستهدف رفع الوعي والتثقيف بأمور الزواج، مطالبة بضرورة وجود تدريب لمدة 3 شهور سلوكي ونفسي قبل الزواج حتى يكون هناك استقرار تام.
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