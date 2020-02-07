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رئيس سيماف: معدل الطاقة الإنتاجية للمصنع في العام تبلغ 300 عربة.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:51 م
إسماعيل النجدي رئيس
إسماعيل النجدي رئيس مجلس إدارة مصنع سمياف
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حمزة شعيب

قال إسماعيل النجدي، رئيس مجلس إدارة مصنع سمياف، إن هناك مساع لإنتاج 1000 عربة قطار والتوسع في استخدام الإنسان الآلي كما يحدث في المصانع العالمية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ان معدل الطاقة الإنتاجية للمصنع في العام تبلغ 300 عربة وهي معدلات ما قبل التطوير، وبعد التطوير يصل الرقم إلى 1000 عربة في العام.

وأشار إسماعيل النجدي، رئيس مجلس إدارة مصنع سمياف إلى أن عملية التطوير تشمل التكنولوجية المستخدمة والعمالة حيث يتم تحديث كافة الميكنة في المصنع وسيتم تطوير العمال وتدريبهم مع الاستعانة بالإنسان الآلي في المصنع.

وكشف رئيس مجلس إدارة مصنع سمياف أن عاما واحدا يدخل المصنع في السباق العالمي، موضحا أن عملية تطوير مصنع تتكلف 400 مليون جنيه وسيتم الحصول على قرض من البنك المركزي بتلك القيمة من خلال فائدة مخفضة.

وتابع إسماعيل النجدي أن حجم العمالة الثابتة داخل مصنع سمياف يصل إلى 1100 عمالة ثابتة و 200 موسمية.

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