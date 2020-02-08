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مرأة

هنفطر إيه النهاردة؟.. فول بالفلفل وزيت الزيتون مع الفلافل الإسكندراني

السبت 08/فبراير/2020 - 08:15 ص
فلافل أسكندرانى
فلافل أسكندرانى
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نهى هجرس
لا تكتفى العديد من السيدات بتقديم وجبة الأفطار لأولادها، ولكن هناك الكثير منهن يحرصن على تقديم الأطباق التى تحتوى على فوائد الجسم لتفيد صحة أطفالها.

وذلك نقدم لكم طريقة عمل الفول بالفلفل وزيت الزيتون مع الفلافل الأسكندراني:

المقادير:
1 كوب 
فول مدمس
1 حبة فلفل رومي مقطع
ربع كوب زيت زيتون
ملح
كمون
عصير ليمون


خطوات التحضير:
يوضع الفول في وعاء على النار حتى يسخن.
يرفع من على النار، ويضاف إليه الفلفل وزيت الزيتون وعصير الليمون، ويقلب جيدًا.
يتبل بالملح والكمون، ويقلب مرة أخرى.
يوضع في الأطباق، ويقدم ساخن مع الخبز البلدي.

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المقادير لعمل الفلافل الإسكندراني
العجينة:
نصف كيلو فول مدشوش
1 حبة بصل مفروم
10 فصوص ثوم مفروم
نصف كوب بقدونس مفروم
نصف كوب كزبرة مفرومة
ربع كوب كرات مفروم
ربع كوب بصل أخضر مفروم
2 معلقة كبيرة ملح
2 معلقة كبيرة كزبرة مجففة
1 معلقة كبيرة كمون
1 معلقة كبيرة بيكينج باودر
زيت للقلي

للحشو:-
1 حبة بصل مفروم
1 حبة طماطم مكعبات
2 معلقة كبيرة شطة
ملح
فلفل أسود
كمون
بابريكا
زيت

للتغليف:
سمسم
شطة


خطوات التحضير:-
يغسل الفول جيدًا، ثم ينقع في الماء لمدة ليلة كاملة.
يصفى الفول، ويوضع في الكبة، ويضاف إليه البصل والثوم والبقدونس والكزبرة الخضراء والبصل الاخضر والكرات، ويفرم جيدًا حتى ينعم.
يتبل الخليط بالملح والكزبرة المجففة والكمون والبيكينج باودر، ويخلط جيدًا حتى يتجانس.
في مقلاة على النار .. يوضع الزيت، ويضاف إليه البصل.
يقلب البصل حتى يذبل، ثم يضاف إليه الطماطم، وتقلب حتى تتسبك.
تتبل بالملح والكمون والفلفل الاسود والشطة والبابريكا، ويقلب جيدًا.
يرفع من على النار، ويترك جانبًا ليبرد.
يؤخذ مقدار من عجينة الطعمية ويشكل على هيئة كرة، ثم يتم عمل تجويف بداخلها.
تحشى الطعمية بمقدار من خليط الحشوة، ويغلق عليها جيدًا.
تمرر الطعمية في خليط السمسم والشطة ليغطيه.
يوضع زيت غزير في مقلاة على النار حتى يسخن.
توضع الطعمية في الزيت، وتقلب على الجانبين حتى تحمر وتنضج.
ترفع على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.
توضع في الطبق، وتقدم ساخنة مع سلطة الطحينة والخبز البلدي.

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