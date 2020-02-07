اخبار الرياضة.. صلاح يستقبل طفله الثاني.. تهديد للاعبي الإسماعيلي.. ورطة أحمد أحمد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة جاءت كالآتي:





يواجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم برئاسة احمد احمد ازمة كبيرة خلال الايام القليلة المقبلة وذلك بسبب ملعب مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا.





تحدث هربرت راينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، عن الشائعات بشأن قرب انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، للنادي البافاري.





يستعد المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لاستقبال مولوده الثاني خلال الساعات المقبلة.





وجه السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة تحذيرية لزميله في الفريق، المصري محمد صلاح.





كشف رياض بالنور رئيس فرع كرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، عن العقوبات المنتظرة ضد الفريق من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف".





إجهت جماهير النادي الأهلي، رسالة خاصة، إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك قبل مواجهة صن داونز المقبلة، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام أحد يومي 27 أو 28 فبراير الجاري.





كشف مصدر مطلع، عن آخر المستجدات حول المفاوضات الجارية بين إدارة نادى النجم الساحلي التونسي، وحسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الوطنى والزمالك، لقيادة "الليتوال" فنيا فى قادم الأيام.





قرر مسئولو فريق الكرة الاول بنادي الإسماعيلي، فرض حظر اعلامي على لاعبي الفريق وذلك في اطار الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة.