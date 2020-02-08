برلماني يطالب بالتوسع في إعداد معارض دولية لهذا السبب

طالب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بضرورة إعداد 4 معارض دولية في العام الواحد في جميع المجالات لزيادة نسبة الصادرات إلى الخارج فضلا عن توفير العملة الصعبة.





وقال "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن التوسع في إعداد معارض دولية يساهم في زيادة المبيعات المنتجات حول العالم حيث إن هذه المعارض يشترك فيها العديد من الدول حول العالم، مما ينتج عنها تخفيض في سعر الدولار، الذي ينعكس على انخفاض أسعار الخشب والمنتجات في السوق.



