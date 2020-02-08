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برلمان

برلماني يطالب بالتوسع في إعداد معارض دولية لهذا السبب

السبت 08/فبراير/2020 - 05:00 ص
المعارض الدولية
المعارض الدولية
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حسن رضوان
طالب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بضرورة إعداد 4 معارض دولية في العام الواحد في جميع المجالات لزيادة نسبة الصادرات إلى الخارج فضلا عن توفير العملة الصعبة.

وقال "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن التوسع في إعداد معارض دولية يساهم في زيادة المبيعات المنتجات حول العالم حيث إن هذه المعارض يشترك فيها العديد من الدول حول العالم، مما ينتج عنها تخفيض في سعر الدولار، الذي ينعكس على انخفاض أسعار الخشب والمنتجات في السوق.


وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن جميع دول العالم تتجه إلى إعداد معارض دولية لعرض المنتجات الخاصة بهم حول العالم ، مؤكدًا أن من أبرز هذه الدول الصين التي تتميز بانخفاض أسعار منتجاتها.
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