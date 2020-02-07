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منوعات

طقس السعودية.. تحذير من التقلبات الجوية وانتشار السحب الرعدية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:54 م
طقس السعودية
طقس السعودية
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سعيد العربي

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي بدر الجنوب وحبونا.

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