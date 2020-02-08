حبس شخص أنشأ كيانا تعليما وهميا للنصب على الدارسين

قررت نيابة المطرية الجزئية حبس شخصن 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانشاء كيان تعليمي وهمي للنصب والاحتيال على الدارسين والاستيلاء على اموالهم ومنحهم شهادات مزورة.





وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم ومعرفة سجله الجنائي.





وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمي للنصب والإحتيال على الدارسين والاستيلاء على أموالهم ومنحهم شهادات مزورة .





وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام (حاصل على دبلوم– مقيم بالمطرية القاهرة) بإنشاء كيان تعليمى وهمى (بدون ترخيص) كائن بالمعادى القاهرة، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.





وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالكيان الوهمى بمنـحهم شــــهادات دراســـــية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المصريـة والجامعات الأجنبية فى مجالات مختلفة تمكنهم مـن الإلتحاق للعـمل بالشركـات الكبـرى بالداخـل والخـارج.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية بدائرة قسم شرطة المعادى، وعثر على ما يلى (عدد ( 2 ) أكلاشيه بإسم الكيان الوهمى - كمية من الكارنيهات والشهادات "مزورة" - كمية من الإسطوانات التعليمية - ماكينة تصوير وطباعة - عدد ( 26 ) ملف مدون عليه إسم إحدى الأكاديميات الدولية – الأدوات المستخدمة فى إصطناع الشهادات والكارنيهات – كشوف مدون بها أسماء الطلبة المشتركين بالأكاديمية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، ( 2 ) جهاز لاب توب، وبفحصهما فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التى تحتوى على العديد من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية وصور الشهادات والكارنيهات المزورة).





بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى.. أمكن الإستدلال على أحد ضحايا المتهم (طالب– مقيم بالقاهرة) وبسؤاله قرر بتعرضه لواقعة إحتيال والإستيلاء منه على مبلغ (30 ألف جنيه) بالأسلوب المشار إليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.