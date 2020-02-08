لاعب الموساد.. قصة سمير الإسكندراني.. الفنان الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

مطرب ورسام وإن شئت قل ثعلب مخابراتي.. كل تلك الألقاب وغيرها الكثير حازها الفنان المصري سمير الإسكندراني الذي أبدع حينما حل، وأحد الأصوات الوطنية التي قدمت تراثا فنيا حفظته الأجيال، وبطولة وطنية خلدتها سجلات المخابرات المصرية في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي. في حي الغورية بالقاهرة وفي 8 من فبراير عام 1938 ولد الفنان سمير الإسكندراني، لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرا للأثاث إلا أنه كان محبا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والذي التحق بكلية الفنون الجميلة والتي تعلم فيها اللغة الإيطالية.

بعد تخرجه من الكلية ونتيجة شغفه الكبير باللغة الإيطالية بجانب العديد من اللغات الأجنبية التي كان قد أجادها والتي بلغت 5 لغات، حتى تلقى دعوة من المستشار الإيطالي بالقاهرة لبعثة دراسية إلى إيطاليا، والتي ذهب إليها لاستكمال دراسته في مدينة بيروجيريا الإيطالية عام 1958.

وخلال فترة دراسته في إيطاليا، كان سمير الأسكندراني مختلف عن جميع الطلاب المصريين فقد كان شديد الثقافة والتفتح والتحرر، ويجيد الرقص والغناء بجانب ما تعلمه من لغات ويرسم بروتريهات في الشارع،مما جلعه أن يلفت الأنظار إليه.

الفترة التي عاش فيها سمير الإسكندراني في إيطاليا كانت تلك البلد كغيرها من البلدان الأوروبية التي تعج بعملاء الموساد الإسرائيلي، الذين يبحثون بين العرب والمصريين على من يخضع لهم أو من تغره أموالهم في التجنيد لصالحهم، حتى ركز عملاء الموساد عينهم على سمير الأسكندراني عن طريق شاب يدعى سليم، وفقا لموقع المجموعة 73 مؤرخين. انبهار الإسكندراني بـ سليم لم يدم طويلا فسرعان ما وجد فيه ما يبعثه للحذر، بعد تحركات الشاب المريبة ومعرفة سمير بجواز سفره الأمريكي رغم إدعاء الشاب أنه عربي، حتى قرر الأسكندراني الاستفادة مما تعلمه من طبائع المجتمع الأوروبي واليهودي واستطاع أن يخدع الشاب ليعرف نواياه، حتى أقنعه الإسكندراني أن جده الأكبر كان يهوديا وأسلم ليتزوج جدته.