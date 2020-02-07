لاعب الزمالك السابق: كعبنا عالي على الترجي





وقال موسى في تصريحات تليفزيونية:" كنت أتوقع ملاقاة الترجي، وأنا متفائل بخصوص تلك المباراة، كعبنا عالي على الترجي،الزمالك قادر على تخطى الفريق التونسي، الزمالك يعرف كيفية اللعب في إفريقيا ولديه شخصية اللعب في القارة السمراء، بالإضافة لخبرات اللاعبين مثل شيكابالا."





وأضاف موسى:"بطولة السوبر الإفريقي مهمة، ولاعبو نادي الزمالك في حاجة شديدة لها، ستعطيهم دافعا لباقي المباريات في الدوري وفي دوري الأبطال، هي مهمة نفسيًا ومعنويًا للفريق ككل."





يذكر أن قرعة دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قد أوقعت نادي الزمالك في مواجهة نادي الترجي التونسي، بالإضافة للمباراة المرتقبة بينهما في كأس السوبر الإفريقي.

أكد صالح موسى، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول بالنادي ، قادر على تخطي عقبة الترجي، في دوري أبطال إفريقيا.