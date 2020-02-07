AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعب الزمالك السابق: كعبنا عالي على الترجي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:48 م
نادي الزمالك ونادي
نادي الزمالك ونادي الترجي
Advertisements
إسماعيل محمود
أكد صالح موسى، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول بالنادي ، قادر على تخطي عقبة الترجي، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسى في تصريحات تليفزيونية:" كنت أتوقع ملاقاة الترجي، وأنا متفائل بخصوص تلك المباراة، كعبنا عالي على الترجي،الزمالك قادر على تخطى الفريق التونسي، الزمالك يعرف كيفية اللعب في إفريقيا ولديه شخصية اللعب في القارة السمراء، بالإضافة لخبرات اللاعبين مثل شيكابالا."

وأضاف موسى:"بطولة السوبر الإفريقي مهمة، ولاعبو نادي الزمالك في حاجة شديدة لها، ستعطيهم دافعا لباقي المباريات في الدوري وفي دوري الأبطال، هي مهمة نفسيًا ومعنويًا للفريق ككل."

يذكر أن قرعة دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قد أوقعت نادي الزمالك في مواجهة نادي الترجي التونسي، بالإضافة للمباراة المرتقبة بينهما في كأس السوبر الإفريقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة.. حجازي يقترب من الأهلي.. وكاف يحسم بديل الزمالك في السوبر.. والترجي يدعم صفوفه بصفقة جديدة

توقعات الجماهير لمباراة الزمالك والترجى فى كأس السوبر الأفريقي.. فيديو

الترجي التونسي يستفز الأهلي والزمالك قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

هيثم فاروق عن مواجهة الزمالك والترجي: خبرات كارتيرون ستحسم صعود الأبيض

حمادة أنور: مباراة السوبر مفتاح تأهل الزمالك على حساب الترجي

أخبار نادي الزمالك: مواجهة قوية مع الترجي في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

DNA كشف المستور .. تفاصيل جديدة في قضية قتل أم لابنتها في الغربية

زوج كارمن سليمان يسخر منها: فتى أحلامها فريد شوقي

مفاجأة صادمة.. اعرفي علاقة الدجاج واللحوم الحمراء بالسرطان

ساديو ماني يوجه رسالة تحذيرية لـ محمد صلاح .. تفاصيل

ليس لصًا.. رسالة تحذيرية من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم

رثاء موجع.. محمد صبحي يبكي رحيل لينين الرملي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تكتشف حملها قبل ولادة طفلها بدقائق.. تفاصيل

انهيار الفنانة هبة السيسي في عزاء والدتها بالحامدية الشاذلية.. صور

سكتة قلبية.. لص يتسبب في وفاة سيدة ثلاثينية أثناء سرقتها