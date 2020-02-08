اليوم.. نظر محاكمة 215 متهما فى قضية كتائب حلوان

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طره، اليوم السبت، محاكمة 215 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".









واتهموا أيضًا بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.



