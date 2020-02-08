اليوم.. نظر محاكمة 215 متهما فى قضية كتائب حلوان

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طره، اليوم السبت، محاكمة 215 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".
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وأسند للمتهمين في القضية أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
واتهموا أيضًا بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.