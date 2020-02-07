محمد الشرنوبي يحكي عن كواليس دوره في فيلم الممر.. فيديو

قال الفنان الشاب محمد الشرنوبي، إنه في غاية السعادة لمشاركته في العمل الوطني والتمثيل في فيلم الممر؛ موضحا أن دوره كان له ابعاد انسانية كبيرة.





وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامى «رامى رضوان»، أن دور المجند الذي جسده كان قريبا من شخصيته ولم يكن فيه تفاصيل كثيرة مما تسبب في صعوبة تمثيل الدور؛ منوها أن كان فخورا جدا اثناء مشاهدته الفيلم في العرض الخاص.





وأشار الشرنوبي؛ إلى ان أحد المشاهد التي تم تصويرها لم تعرض في الفيلم وكان يحكي عن فشل قصة الحب التي عاشها في الفيلم، لافتا أن العمل مع المخرج الكبير شريف عرفة اضافة لان كل شيء كان في وقته ومنظما.





وأكد الشرنوبي، أنه كان يشعر أنه في معسكر حقيقي عندما يرتدي ملابس القوات المسلحة؛ مرددا:«أنت عسكري مفيش معاك حاجة غير سلاحك وبتنام في اي حتة ».