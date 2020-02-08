للبامية فوائد مذهلة.... لنتعرف عليها

تعد البامية من الخضروات الموسميّة والتي تتوفّر بشكل رئيسيّ في الصيف،حيث أنها من الخضروات الغنيّة بالفيتامينات.





لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، فوائد البامية .





الفيتامينات:

- فيتامين /أ / ب / ك /

- المعادن مثل: / الكالسيوم / المنجنيز/ المغنيسيوم/ الزنك / حمض الفوليك / البيتا كاروتين.

تتمتع البامية بالعديد من الفوائد الصحية فهي مفيدة





صحة الحامل :





تعتبر البامية من الخضروات المفيدة للحمل بسبب احتوائها على حمض الفوليك وهو من المركّبات الطبيعيّة الهامّة لصحة الحامل

حيث تحمي الفيتامينات الموجودة في البامية الجنين من الإصابة بأمراض العمود الفقري

تساعد على النمو

تحافظ على الخلايا الجديدة لتضمن النمو الصحي والسليم للطفل





تحافظ على صحة الكلى :





أوضحت الدراسات أنّ الأشخاص الذين يدخلون البامية في النظام الغذائي تكون نسبة تعرّضهم للإصابة بأمراض الكلى أقل من غيرهم

بما أن مرضى السكري معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض الكلى

لذا فإنّ إدخال البامية إلى النظام الغذائي يعمل على تقليل احتمالية إصابتهم بمشاكل في الكلى .





تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان :





تساهم البامية في الوقاية من مرض السرطان وخاصّة سرطان الأمعاء بسبب احتوائها على المركبات المضادة للاكسدة .





تساهم في تنظيم مستوى السكر بالدم :





تساهم تناول البامية على تنظيم مستوى سكر الدم بسبب احتوائها على الألياف الطبيعيّة التي تساهم في تنظيم مستوى سكر الدم والعناصر الغذائيّة الهامّة لصحة مريض السكري .





تحافظ على نضارة البشرة :





تحتوي البامية على الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة البشرة والتي تعمل على إصلاح الأنسجة التالفة

تساعد في المحافظة على الكولاجين في البشرة تحافظ على نضارتها