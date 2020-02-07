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أخبار العالم

إسرائيل تمنع فلسطين من تصدير منتجاتها الزراعية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:54 م
إسرائيل تمنع فلسطين
إسرائيل تمنع فلسطين من تصدير منتجاتها الزراعية
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رحيم يسري
قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أرجعت عن الحواجز شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير إلى بعض دول العالم.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت خلال اليومين الماضيين إرجاع سلطات الاحتلال هذه الشاحنات وابلاغها للمصدرين بمنع تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج، وفقا لوكالة "سما".

وأشارت الوزارة إلى أن قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت على ما يبدو لم يقتصر على منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي وإنما يشمل حظرها من التصدير إلى دول العالم بما فيها التمور وزيت الزيتون.

جدير بالذكر أن  قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي بلغت 88 مليون دولار خلال 2018 وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130مليون دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في عام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار.

كما أوقفت الحكومة الفلسطينية  إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوقها.
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