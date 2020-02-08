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مرأة

بـ مكون داخل مطبخك.. احصلي على شعر حريرى بدون تقصف في دقائق

السبت 08/فبراير/2020 - 02:01 ص
التخلص من تقصف الشعر
التخلص من تقصف الشعر
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نهى هجرس
يعد المايونيز من الصوص الذى يفضلة العديد من الأطفال، والكبار، ولكنه لا يستخدم فى الطعام فقط فهو يحتوى على العديد من الفيتامينات والمكونات التى تفيد الشعر وتغذية.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكى أهم وصفات ترطيب الشعر بالمايونيز:

مقادير ماسك المايونيز:
- 3 ملعقة كبيرة مايونيز 
- 2 ملعقة كبيرة زيت صبار
- 1 حبة افوكادو مهروسة

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خطوات تحضير ماسك المايونيز:-
- نقوم بهرس حبة الأفوكادو.
- نقوم بخلط الأفوكادو والمايونيز وزيت الصبار.
- نضع ماسك المايونيز على الشعر.
- نغطي الشعر بغطاء بلاستيكي.
- نترك الماسك على الشعر لمدة ساعة.
- نقوم بغسل الشعر جيدًا. 
 

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