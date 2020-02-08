بـ مكون داخل مطبخك.. احصلي على شعر حريرى بدون تقصف في دقائق

يعد المايونيز من الصوص الذى يفضلة العديد من الأطفال، والكبار، ولكنه لا يستخدم فى الطعام فقط فهو يحتوى على العديد من الفيتامينات والمكونات التى تفيد الشعر وتغذية.





ووفقًا لموقع "boldsky" إليكى أهم وصفات ترطيب الشعر بالمايونيز:





مقادير ماسك المايونيز:

- 3 ملعقة كبيرة مايونيز

- 2 ملعقة كبيرة زيت صبار

- 1 حبة افوكادو مهروسة





أقرأ أيضًا





خطوات تحضير ماسك المايونيز:-

- نقوم بهرس حبة الأفوكادو.

- نقوم بخلط الأفوكادو والمايونيز وزيت الصبار.

- نضع ماسك المايونيز على الشعر.

- نغطي الشعر بغطاء بلاستيكي.

- نترك الماسك على الشعر لمدة ساعة.

- نقوم بغسل الشعر جيدًا.



