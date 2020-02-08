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تعليم

محاضرات وقائية لطلاب بالمدن الجامعية بعين شمس

السبت 08/فبراير/2020 - 03:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت جامعة عين شمس تدشين حملة وقائية وتثقيفية لجميع الطلاب المتواجدين بالقطاع الجامعي عن سبل الوقاية من فيروس كورونا وتتضمن الاتي: 

_ تنظيم الجامعة محاضـرات وقائية لجميع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعة طلبة وطالبات بواقع محاضرة بالمدينة طالبات يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر فبراير 2020 في تمام الساعة الثامنة مسـاءًا و محاضرة بالمدينة طلبه يوم الأربعاء الموافق الثاني عشـر من فبراير 2020 في تمام الساعة الثامنة مسـاءً .

_ تنظيم سلسلة محاضــرات وفائية لجميع الطلاب بالكليات المختلفة عن طرق سيل الوقاية من فيروس كورونا تحت أشراف أ.د. سامية عبدة (نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى) وسوف تعقد أولى تلك المحاضرات يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشـر من فبراير بحرم كلية الألسن في تمام العاشرة صباحًا.

 إعـداد نشرات وملصقات إعلانية توزع على الكليات تعريفية بفيروس كورونا وكيفية انتقاله وسـبل الوقاية منه.

جدير بالذكر استعداد قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة لاستقبال الطلاب العائدون لاستئناف دراستهم بالكليات المختلفة بعد إجازة منتصف العام و نظرا لكافة التهديدات الصحية الطارئة والتي أصدرت بشأنها اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للجامعات عدد من التوصـيات.
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